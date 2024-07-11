В Свердловской области проведут ремонт дороги

В Алапаевске будет проведен капитальный ремонт автомобильной дороги с переустройством инженерных сетей, сообщает RosTender.info.

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция единого заказчика» принимает заявки на участие в тендере до 19 июля. Начальная цена контракта составляет 98 млн рублей из городского бюджета.

Капитальный ремонт направлен на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности системы инженерного обеспечения, и предотвращение возможных последствий аварийных ситуаций на сетях, путем проведения мероприятий по переустройству существующих тепловой и газовой сетей. Все работы проводят в рамках развития и модернизация коммунального хозяйства на территории Муниципального образования город Алапаевск до 2025 года. Окончание ремонта запланировано на 26 августа 2025 года.