Жилой комплекс с двумя детскими площадками построят на территории бывшей промзоны «Грайвороново»

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство в районе Текстильщики жилого комплекса, состоящего из трех разноэтажных секций. Об этом сообщил председатель ведомства Антон Слободчиков.

Новый ЖК возведут по адресу: 1-й Грайвороновский проезд, земельный участок 2/2 (ЮВАО).

«На земельном участке 1,2 гектара, расположенном на территории бывшей промзоны "Грайвороново", построят жилой дом переменной этажности, рассчитанный на 1075 квартир. Общая площадь объекта — 88,5 тысячи квадратных метров. В комплексе предусмотрен трехуровневый подземный паркинг на 308 машино-мест, шесть мест для мотоциклов и 404 кладовых помещения. Необходимая разрешительная документация уже оформлена, и застройщик может приступать к работам», — отметил Антон Слободчиков.

По словам руководителя Мосгосстройнадзора, на прилегающей территории площадью 0,4 гектара появятся спортивная и две детские площадки с каруселями, качелями и канатами, установят велопарковки, скамейки и перголы. Планируется провести комплексное озеленение, высадить клены, липы и березы.



В комплексе для жителей на первом этаже появятся детская игровая комната и спортзал. В лобби возле лифтовых холлов предусмотрены отдельные помещения для хранения велосипедов и колясок. На первом этаже предусмотрены помещения для коммерческой инфраструктуры, здесь откроются магазины, кафе и бытовые сервисы.

«Декоративные сводчатые кровли нового жилого комплекса станут заметной составляющей архитектурного облика, но и будут выполнят функцию защитных экранов для инженерных систем зданий. Архитекторы предложили применить различные облицовочные материалы и цветовые решения у каждого из двух корпусов. Так, для отделки корпуса 1 используют металлические светло-серые кассеты на пилонах и керамогранит с печатью на горизонтальных элементах между окнами. В корпусе 2 применят керамические элементы коричнево-бежевого оттенка. Кондиционеры закроют с помощью ламелей», — рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Сергей Кузнецов.

Корпуса будут развернуты друг к другу под углом 90 градусов, что позволит, учитывая сложную форму участка, сформировать внутренний двор с детской и спортивной инфраструктурой, а также отдалить здание от Московского скоростного диаметра.



Глава Мосгосстройнадзора напомнил, что по поручению мэра Москвы специалисты Комитета уделяют особое внимание качеству строительно-монтажных работ на жилых объектах города.

«После того, как мы получим извещение о начале строительства, будет составлен график проверок, которые пройдут на протяжении всех этапов возведения жилого комплекса в 1-м Грайвороновском проезде. К ним привлекут специалистов Центра экспертиз для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований стройматериалов и конструкций», — добавил Антон Слободчиков.

Девелопером жилого комплекса Voice Towers выступает компания 3S Group. Проект разработан бюро Highlight Architecture совместно с архитектурной мастерской Алексея Ильина. Реализовать его планируется до конца 2027 года.