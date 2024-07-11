IEK GROUP продолжает делиться экспертизой в сфере цифровой трансформации бизнеса

Директор департамента информационных технологий IEK GROUP Дмитрий Лосев принял участие в финальном модуле программы Digital Shift SKOLKOVO. Он рассказал о том, как на практике реализовать проект цифровой трансформации бизнеса, и поделился опытом компании.

«Трансформация бизнеса, какая бы она ни была — это в первую очередь компетенции и энергия людей. В цифровой сфере знания и умения, конечно, играют огромную роль, но без должной мотивации проект реализовать будет очень сложно. Наша команда буквально горела идеей трансформации, и мы смогли вовлечь в процесс практически всю компанию. Цифровые технологии освоили разные специалисты, и в дальнейшем они стали лидерами цифровых изменений своих подразделений — технолидерами», — рассказал Дмитрий Лосев.

Выступления топ-менеджеров IEK GROUP в программе Digital Shift SKOLKOVO стали уже традицией. Они сами прошли здесь обучение и теперь активно делятся экспертизой с бизнес-сообществом.

Опыт IEK GROUP особенно интересен тем, кто только осваивает сферу цифровой трансформации и внедрения Data-driven подхода. Рассказывая о том, как компания проходила этот путь, спикеры также обращают внимание на риски и выделяют факторы, которые помогают достичь максимальной эффективности.