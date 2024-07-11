На выставке «ИННОПРОМ-2024» наградили дипломантов Премии «Молодой промышленник года»

Победителей III Всероссийской Премии «Молодой промышленник года» наградили 10 июля на 14 Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Премия проводится Межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» при поддержке Минпромторга России.

На церемонию прибыли 100 финалистов из 44 регионов - руководителей средних и малых производственных предприятий. ТОП-100 Премии вышли на сцену, получили дипломы лауреатов и овации огромной аудитории Конгресс-центра.

В числе дипломантов — директор одного из ведущих предприятий холдинга «ФОРЭНЕРГО» — завода «ЮМЭК» — Алексей Ефимов.

В награждении принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иван Куликов, а также эксперты Премии — представители органов власти, лидеры деловых сообществ, институтов развития, руководители компаний.

Поздравляем Алексея Ефимова с заслуженной наградой! Гордимся молодым и перспективным директором нашего завода, желаем успехов, благополучия и процветания!