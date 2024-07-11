«Россети Кубань» повысили надёжность электроснабжение пяти населенных пунктов Туапсинского района

Специалисты Сочинского филиала «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт четырех воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 10 кВ в Туапсинском районе Краснодарского края. Энергообъекты обеспечивают электроснабжение потребителей сел Молдавановка, Дефановка, Бжид, Голубой бухты и бухты Инал. Плановые производственные мероприятия проведены в рамках ремонтной кампании «Россети Кубань» 2024 года.

Модернизация энергообъектов позволила обеспечить надежную передачу электроэнергии 3,5 тыс. жителей сельской местности и более 100 предприятиям санаторно-курортного сектора.

Энергетики заменили 33 опоры воздушных ЛЭП, а также 11 км неизолированного провода на современный самонесущий изолированный провод (СИП), сечение которого вдвое больше прежнего. СИП устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование поможет снизить количество технологических нарушений, вызванных гололедообразованием, налипанием снега и сильным ветром.

Всего в рамках ремонтной кампании в 2024 году специалисты Сочинского филиала «Россети Кубань» планируют отремонтировать почти 250 км линий электропередачи и высоковольтное оборудование на 38 подстанциях 110 кВ, а также расчистить более 490 га трасс ЛЭП в сочинском энергорайоне.