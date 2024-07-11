«Россети Московский регион» отремонтировали 52 трансформаторные подстанции в городском округе Серебряные Пруды

Энергетики «Россети Московский регион» проводят ремонт энергооборудования распределительных сетей в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 гг.

С начала текущего года специалисты компании завершили капитальный ремонт 52 трансформаторных подстанций мощностью от 16 до 1260 кВА в деревнях: Мочилы, Шеметово, Благодать, Ламоново, Куребино, Якимовка, Подхожее, Серебряные Пруды, Серково, Колеймино, Малынь, Дудино, Беззубово, Накаплово, Коровино, Дмитриевка, Тютьково, Новоклемово, Семенково, Кораблевка, Успенский, Узуново, Петрово, Никольское, Боршово, Крутое, Яковлевское, Мягкое.

Также в 2024 году энергетики провели работы по замене 28 деревянных опор, выработавших свой эксплуатационный ресурс, на железобетонные, 3 км неизолированного провода – на самонесущий изолированный. От древесно-кустарниковой растительности расчищено свыше 8 га трасс линий электропередачи. Помимо этого, выполнена покраска оборудования и обновление диспетчерских наименований энергообъектов.

Благодаря реализованным мероприятиям качество и надежность электроснабжения повышена у более чем 3,5 тысяч потребителей, проживающих в вышеуказанных населенных пунктах.

Всего в текущем году запланировано выполнение ремонта 83 трансформаторных подстанций в г.о. Серебряные Пруды. К настоящему времени специалисты уже завершили свыше 60 % объема работ.