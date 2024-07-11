«Россети Центр» и «Росатом» обсудили лучшие практики применения отечественных IT технологий
3 часа назад
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Во встрече приняли участие глава «Россети Центр» Игорь Маковский, директор департамента информационных технологий Госкорпорации «РОСАТОМ» Евгений Абакумов и генеральный директор «Атомдата-Интеграция» Николай Мухин.
Участники обсудили новые технологии и принципы внедрения отечественных продуктов в крупных госкорпорациях.
Отдельное внимание было уделено собственным разработкам «Россети Центр», которые могут быть использованы для мониторинга, анализа и сбора данных в инфраструктуре компаний.
Отмечалось, что подобные технологии являются действенным и эффективным инструментом при принятии важных управленческих решений.
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