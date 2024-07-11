Юрий Трутнев встретился с инвесторами Сахалинской области

4 часа назад
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Источник:
Минвостокразвития
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В рамках рабочей поездки в Сахалинскую область Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по реализации инвестиционных проектов на территории Сахалинской области.

«Сахалин – это одна из красивейших территорий Российской Федерации. Во многом благодаря усилиям руководства Сахалинской области становится более комфортным для жизни людей и более красивым Южно-Сахалинск. Это очень важно. Мы говорили с главой региона о вопросах, связанных с реализацией поручений Президента Российской Федерации о мастер-планах дальневосточных городов. Сейчас мы будем рассматривать один из важнейших вопросов для развития территории – привлечение инвестиций. На территории Сахалина действуют две территории опережающего развития. Действует режим свободного порта. На Курилах вообще создан уникальный режим привлечения инвестиций. Всего с применением мер государственной поддержки здесь реализуется 122 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций по соглашениям порядка 360 млрд рублей, из которых 162 млрд уже вложено. Введено в эксплуатацию 39 предприятий, создано более 8 тысяч новых рабочих мест. Когда новые средства поступают в регион, то территория начинает развиваться и жить», – открыл совещание Юрий Трутнев.

О поддержке инвесторов рассказал Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков:

«Мы не останавливаем работу над совершенствованием механизмов ТОР и других преференциальных режимов. Вчера Госдумой был принят очередной пакет поправок к закону, который повышает удобство инвесторов в пользовании территориями опережающего развития, понижает административную нагрузку. Мы продолжаем эту работу. До конца этого года будет принят долгожданный механизм международных территорий опережающего развития. И на предстоящем Восточном экономическом форуме посвятим серьезные усилия привлечению зарубежных партнёров, в первую очередь, конечно, из дружественных стран, в эту оболочку».

На совещании рассматривались как новые, так и уже реализующиеся проекты в сферах рыбной промышленности, туризма, жилищного строительства, логистики и транспорта.

ГК «Гидрострой» осуществляет строительство трёх рыбоперерабатывающих заводов. На о. Итуруп (инициатор ЗАО «Курильский рыбак») появится рыбоперерабатывающий завод по глубокой переработке рыбы и производству кормовой рыбной муки и жира мощностью до 80 тыс. тонн готовой продукции в год, с холодильником для единовременного хранения до 2 тыс. тонн мороженной продукции. Объем инвестиций 3,7 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию – 2024 год, количество новых рабочих мест – до 250. Ещё один завод появится в с. Крабозаводское, о. Шикотан (инициатор ЗАО «Курильский рыбак»). Запланировано производство мороженой продукции, в том числе глубокой степени переработки (филе) из различных видов сырья (минтай, сельдь тихоокеанская) и побочных продуктов, в том числе из отходов производства. Проектная мощность завода - 80 тонн сырья в год. Объём инвестиций - 1,5 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию – 2024 год, количество новых рабочих мест – 80. Третий завод появится в с. Озерское Корсаковского района на Сахалине. Также ГК «Гидрострой» построил гостиничный комплекс «Янкито» на Итурупе.

Обсуждалось создание современного портового логистического комплекса в Корсаковском порту. Проект реализует компания «Логин дело». Запланирована модернизация порта. В июле 2024 года завершена сделка по приобретению основного оператора порта – АО «Корсаковский морской торговый порт». В рамках проекта планируется ремонт и усиление парка специализированной портовой техники; восстановительные работы по реконструкции причалов, зон хранения грузов и подходных транспортных путей; оптимизация системы управления портом и значительного увеличения объёма грузовой базы.

Компания «Сахалин Турбина Сервис» реализует проект по созданию сервисного центра по ремонту газотурбинных установок. Разработана проектная документация, получено разрешение на строительство. Ведутся строительно-монтажные работы. Пройден аудит качества и оценка компетенций для работы на проекте компании «Сахалинская Энергия». Инвестор получил статус резидента Сахалинского нефтегазового индустриального парка. Компания планирует предоставлять сервисные услуги по ремонту газотурбинных установок не только на территории Сахалинской области, но и на всём Дальнем Востоке.

На рассмотрение были вынесены проекты в сфере туризма. Компания «Отели Сахалина» представила проект по созданию многофункционального гостиничного комплекса. В рамках проекта планируется реконструировать гостиницу и бизнес-центр «Пасифик Плаза». Земельный участок под проект был включен в июне в ТОР «Сахалин». Инвестором разработана проектная документация, получено заключение экспертизы и разрешение на строительство. Осуществляются внутренние работы по реконструкции, ведётся подготовка к строительно-монтажным работам. Проект предполагается завершить до конца следующего года.

Был представлен проект по созданию пляжного курорта «Молодость на краю земли» на острове Итуруп. Это первый пляжный курорт в России на берегу Тихого океана со стороны Охотского моря. В качестве основного здания будет использоваться бывшая лесопилка 1967 года, которая будет реконструирована в современном стиле лофт. В рамках проекта планируется создание гостиничного комплекса на 40 номеров. Помимо этого, на территории будут расположены индивидуальные дома и сьюты.

Руководство компании «Развитие Сахалина» доложило о ходе реализации проекта по жилищному строительству. Компания строит жилищный комплекс с паркингом и детским образовательным учреждением на 220 мест. Разработана проектная документация, получено положительное заключение экспертизы. Получено разрешение на строительство. Осуществляется подготовка к строительно-монтажным работам.

На Сахалине появится многофункциональный морской порт. Проект реализует резидент ТОР «Сахалин» компания «Многофункциональный грузовой район». Перевалка грузов в год составит порядка 14 млн тонн. Инвестор завершил разработку проектной документации, в ближайшее время начнутся подготовительные работы для строительства объекта.

Также обсуждалось финансирование мероприятий по оснащению пункта пропуска в аэропорту Южно-Сахалинска и строительство второй очереди Сахалинской ГРЭС-2.

По мнению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, для островного региона важны инвестиционные проекты, которые способствуют созданию новых рабочих мест, реализации социальных программ, повышению качества жизни людей.

«Сахалинская область находится среди лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона по объемам переработки рыбы. И мы стремимся наращивать обороты. За пять лет на островах построено пять перерабатывающих заводов. В ближайшие три года к ним прибавятся четыре. Чтобы обеспечить отрасль ресурсами, за те же пять лет мы построили 13 рыбоводных предприятий. Вскоре возведем еще 10. Это означает, что в ближайшие пять лет в регионе удвоятся объемы искусственного воспроизводства и переработки рыбы», – привёл он пример развития региона.

«Инвесторы – те люди, которые, собственно, развивают экономику нашей страны. Я не шучу нисколько, я действительно считаю, что наша работа - и губернатора, и министра, и моя помогать инвесторам. Мы и дальше будем помогать им», – подвёл итоги Юрий Трутнев.

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