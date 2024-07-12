Ефимов: 12 проектов комплексного развития территорий реализуют на юге столицы

В первом полугодии город опубликовал проекты решений о реорганизации 32 площадок, 12 из которых находятся на юге столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На 12 территориях общей площадью более 72 гектаров планируется построить городские пространства, в которых появится свыше 1,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проекты оцениваются в 492 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — более чем в 11 миллиардов рублей. В результате будет создано около 23,5 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Участки расположены в районах Бирюлево Восточное, Даниловский, Донской, Зябликово, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон и Орехово-Борисово Северное.

«Одна из самых больших территорий площадью свыше 29 гектаров находится в районе Даниловский. В рамках реорганизации двух участков на части бывшей промзоны "ЗИЛ" построят более миллиона квадратных метров недвижимости. Здесь появится 525 тысяч квадратных метров жилья, объем общественно-деловой застройки составит 569 тысяч квадратных метров. По итогам редевелопмента участков создадут более 16 тысяч рабочих мест», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.