Электрозарядные станции могут стать обязательным элементом благоустройства дворов в Подмосковье

В Московской области по поручению Губернатора региона А.Ю. Воробьева улучшают условия пользования электромобилями и гибридными автомобилями – теперь инфраструктура для электрозарядных станций (ЭЗС) может появиться в каждом подмосковном дворе.

Соответствующие изменения внесены в Постановление Правительства Московской области от 01.06.2021 №435/18 «Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области», а также в нормативы градостроительного проектирования Московской области.

«Мы уделяем большое внимание развитию зеленой энергетики и, в частности, увеличению сети электрозарядных станций Подмосковья. Новые правила позволят нам ускорить этот процесс, ведь теперь при проектировании и организации площадок автостоянок в зоне жилой и общественно-деловой застройки необходимо предусматривать места для хранения электромобилей и гибридных автомобилей, а также инфраструктуру для их заряда – быстрые и медленные ЭЗС. При этом во дворах многоквартирных домов и общественно-деловых зонах 5% от общего числа машино-мест должно быть оборудовано ЭЗС, а в торгово-развлекательных комплексах – 6%», – отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области.

Жители положительно оценили предстоящие изменения, в частности, Ассоциация Председателей советов многоквартирных домов Московской области считает, что данная инициатива руководства региона соответствует требованиям времени и обеспечивает доступ жителей к современной инфраструктуре и технологиям.

«Ассоциация, отстаивая интересы каждого собственника, поддерживает изменения, связанные с установкой ЭЗС во дворах многоквартирных домов. Технологии не стоят на месте, электрозаправочные станции – важная часть современной инфраструктуры. Уверена, что жители региона положительно отнесутся к установке зарядных станций для электромобилей и гибридных автомобилей вблизи их домов, ведь использовать такие транспортные средства станет гораздо доступнее. Помимо этого, чем больше в регионе электрозарядных станций и электрокаров – тем чище воздух в наших городах, следовательно, проживание на территории Подмосковья станет комфортнее и безопаснее», – отметила Олеся Тыщенко, Председатель Координационного совета Ассоциация Председателей советов многоквартирных домов Московской области.

Министерство энергетики Московской области продолжает активную реализацию программы развития электрозарядной инфраструктуры. Сегодня в регионе работает 484 ЭЗС, из них 202 станции – быстрые, мощностью 150 кВт, и 282 – медленные, мощностью 22 кВт. Установка ЭЗС осуществляется в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», а также за счет инвестиционной деятельности компаний вне федеральной программы.

Евгений Хромушин отметил, что в планах регионального Минэнерго в этом году установить 145 ЭЗС, в том числе 125 быстрых и 20 медленных ЭЗС, а в 2025 году – увеличить сеть электрозарядных станций Подмосковья еще на 200 ЭЗС, в т.ч., 150 быстрых и 50 медленных ЭЗС, всего к концу 2025 года количество ЭЗС в регионе приблизится к 829 единицам.

Так, к примеру, 9 медленных электрозарядных станций уже установлено в 2024 году энергосетевой компанией «Мособлэнерго». Как отметил генеральный директор компании Владимир Бойко, «Мособлэнерго» всецело поддерживает изменения, связанные с установкой ЭЗС во дворах многоквартирных домов, и готово к реализации нового закона. Тем самым ускорятся темпы развития электрозарядной инфраструктуры Московской области.