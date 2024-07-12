Энергетики «Россети Волга» встретились с представителями Казанского энергетического университета
ПАО «Россети Волга» продолжает взаимодействие с учебными заведениями в области инновационного развития электросетевого комплекса.
В исполнительном аппарате компании состоялась рабочая встреча специалистов технического блока «Россети Волга» с представителями Казанского государственного энергетического университета. Это учебное заведение входит в консорциум энергетических вузов России.
В рамках встречи были рассмотрены вопросы разработки современных технологий диагностики силового оборудования для электросетевого комплекса. Внедрение систем непрерывного мониторинга и диагностики оборудования с реализацией аналитических и предиктивных функций – ключевое направление для «Россети Волга». Реализация НИОКР позволяет решать технические, технологические, управленческие задачи за счет разработки инновационных идей и решений.