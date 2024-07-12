Энергетики «Россети Волга» встретились с представителями Казанского энергетического университета

30 минут назад
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Источник:
Россети Волга
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ПАО «Россети Волга» продолжает взаимодействие с учебными заведениями в области инновационного развития электросетевого комплекса.

В исполнительном аппарате компании состоялась рабочая встреча специалистов технического блока «Россети Волга» с представителями Казанского государственного энергетического университета. Это учебное заведение входит в консорциум энергетических вузов России.

В рамках встречи были рассмотрены вопросы разработки современных технологий диагностики силового оборудования для электросетевого комплекса. Внедрение систем непрерывного мониторинга и диагностики оборудования с реализацией аналитических и предиктивных функций – ключевое направление для «Россети Волга». Реализация НИОКР позволяет решать технические, технологические, управленческие задачи за счет разработки инновационных идей и решений.

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