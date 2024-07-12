Энергетики «Россети Волга» встретились с представителями Казанского энергетического университета

На ИННОПРОМ состоялась рабочая встреча ПО «ФОРЭНЕРГО» И ЮУРГУ. ЮУРГУ презентовал систему определения дефектов стеклянных деталей. Сотрудничество вуза с холдингом началось три года назад. И сегодня оно развивается во множестве направлений. Система определения дефектов стеклянных изоляторов - один из совместных проектов Южно-Уральского Государственного Университета и ПО &laqu...