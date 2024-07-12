Энергетики приступили к ремонту главного распределительного пункта в Домодедове

Специалисты «Мособлэнерго» в начале июля приступили к ремонту здания главного распределительного пункта РП-40 в г. Домодедово. Он расположен на ул. Дачной и обеспечивает электроснабжение почти всех потребителей микрорайонов Центральный и Северный, в том числе социально важных и коммунальных объектов.

Здание РП находится в эксплуатации с 2002 года. Хозяйственным способом в распределительном пункте отремонтируют кровлю, покрасят двери и фасад, приведут в порядок отмостку. Мероприятия выполняются для дальнейшей безопасной эксплуатации объекта и повышения надежности электроснабжения потребителей. До конца июля ремонтные работы запланировано завершить.

Мероприятия на РП-40 выполняются по программе капитального ремонта. Всего в 2024 году в г. о. Домодедово работники «Мособлэнерго» планируют отремонтировать в округе 3,1 км кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудование 11 подстанций и пять зданий ТП, а также расчистить 1,5 га охранных зон вдоль ЛЭП округа. Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются летом. Работы проводятся силами филиалов «Мособлэнерго», а также привлекаемыми на конкурсной основе подрядными организациями.