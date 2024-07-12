На Балаковской АЭС с опережением на 5 суток завершился плановый ремонт энергоблока №2

Дополнительная выработка электроэнергии составит 125 млн кВтч.. Столько потребляют 250 тыс многоквартирных домов в год.

12 июля 2024 года в 05:03 (мск) энергоблок №2 Балаковской АЭС включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР). Включение энергоблока в сеть и набор нагрузки проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний.

Все запланированные ремонтные работы – порядка 1000 видов – выполнены в полном объеме. Также в ходе ППР была проведена перегрузка ядерного топлива.

Применение инструментов Производственной системы «Росатом» и цифровизации позволило ремонтному персоналу Балаковской АЭС и «Балаковоатомэнергоремонта» оптимизировать срок ППР на 5 суток – с безусловным обеспечением качества ремонтных работ.

«Досрочное включение энергоблока в сеть дает возможность обеспечить потребителей дополнительным количеством электроэнергии. Сейчас это особенно актуально – в регионе из-за жары зафиксировано рекордное энергопотребление», – отметил главный инженер Балаковской АЭС Юрий Свежинцев.

В настоящее время на Балаковской АЭС все 4 энергоблока находятся в работе с суммарной нагрузкой 3993 МВт.

Радиационная обстановка в районе расположения Балаковской АЭС остается без изменений, показатели радиационного фона соответствуют его естественным, многолетним значениям для европейской части территории России.

Подробную информацию о работе Балаковской АЭС можно узнать по круглосуточному автоответчику (8453)-62-22-20 или на сайте www.rosenergoatom.ru.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Балаковская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 км северо-восточнее г. Балаково Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 г., второй – в 1987, третий – в 1988 и четвертый – в 1993 г. Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.