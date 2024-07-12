На заводе «ЭМ-КАБЕЛЬ» выбрали лучшего рационализатора

На заводе "ЭМ-КАБЕЛЬ" рационализаторы играют важную роль в развитии предприятия, так как они помогают оптимизировать процессы, снижать издержки и улучшать качество производимой продукции.

Во втором квартале 2024 года начальник бюро по модернизации оборудования Николай Железнов подал шесть рационализаторских предложений, выступая как автор и соавтор. Каждое из этих предложений было успешно внедрено на предприятии.

Среди наиболее значимых предложений выделяется разработка конструкции активного отдатчика, который позволяет эффективно перематывать стальную проволоку на линии скрутки сигарного типа.

Кроме того, Николай внес весомый вклад в техническое и программное усовершенствование 3D-принтера. Теперь можно изготавливать ненагруженные пластиковые детали, такие как втулки, ручки и крышки, которые ранее производились в ремонтно-механическом цехе (РМЦ).

Также стоит отметить разработку толкателя для барабанов, предназначенного для облегчения работы операторов крутильных машин и опрессовщиков. Это устройство значительно улучшило эргономику рабочего места, снизив физическую нагрузку на сотрудников и повысив их безопасность при выполнении рабочих задач.