ООО «Генезис» спасает леса Свердловской области

В свете возрастающих проблем лесных пожаров GENESIS выделяет денежные средства в размере 100 000 рублей на покупку пожарного автомобиля, необходимого для эффективной борьбы с возгораниями на территории Свердловской области.

Калинин Вячеслав Евгеньевич, Генеральный директор ООО «Генезис»:

«Уважаемые коллеги, партнёры!

Наша компания приняла решение присоединиться к сбору средств для приобретения пожарного автомобиля, необходимого для тушения лесных пожаров. Каждый год мы сталкиваемся с последствиями этих стихийных бедствий, и наша задача - помочь в предотвращении их возникновения, а также в быстрой и эффективной борьбе с ними. Призываю каждого из вас присоединиться к этой инициативе и внести свой посильный вклад в сбор средств на приобретение пожарного автомобиля. Вместе мы сможем сделать значительный шаг к обеспечению безопасности нашего региона и сохранению природы для будущих поколений.

Спасибо за внимание и за ваше участие в этом важном деле!»

Эта инициатива уже не первая, которую GENESIS проявляет в рамках программы социальной ответственности, направленной на охрану окружающей среды и поддержку безопасности региона. Так, в мае сотрудники компании присоединились к эколого-патриотической акции “Сад Памяти” и высадили на территории Сысертского лесничества 324 сеянца сосны.

По данным СМИ За последние сутки территория, охваченная пламенем в Свердловской области, расширилась с 2 до 15 гектаров. Об этом сообщили представители Авиалесоохраны, подчеркнув серьезность ситуации.