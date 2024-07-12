EL-Комитет НОПСМ: О добросовестном заблуждении и способах переубеждения. АМГ-ЭЛЕТРО. ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ

На прошлой неделе портал RusCable.Ru опубликовал итоги журналистского расследования под названием «ТЕНЕВОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ. КАК УСТРОЕНА БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПО ПРОДАЖЕ КАБЕЛЬНОГО ФАЛЬСИФИКАТА». Опубликованный материал вызвал бурную дискуссию в профессиональном сообществе.



Обсуждение данной темы позволило выявить весьма распространение убеждение (или заблуждение?) дистрибьюторов и потребителей в том, что кабельная продукция ТМ АМГ-ЭЛЕКТРО является ГОСТом (ну, или что-то вроде этого), а вот торговые марки-спутники (ВЕЛЕСКАБ, ЛИДЕР КАБЕЛЬ, РОДОНИТ и пр.) как раз «усеченкой», которую покупают/продают сознательно и под конкретные цели (например, тёще на дачу).



Предполагаем, что ранее опубликованных результатов испытаний кабеля ТМ АМГ-ЭЛЕКТРО и доводов экспертов оказалось мало для понимания сути данного вопроса.



Давайте еще раз проверим обоснованность подобного убеждения на примере ООО «ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ» (г. Вологда), которое является крупнейшим дистрибьютором кабельной продукции в своем регионе. Представители данной компании искренне верят в то, что кабель торговой марки АМГ-ЭЛЕКТРО изготовлен в строгом соответствии ГОСТ.



9 июля 2024 г. специалистами EL-Комитет НОПСМ совместно с экспертами ТПП Вологодской области в магазине ООО «ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ» были закуплены и отобраны два образца кабеля ТМ АМГ-ЭЛЕКТРО (ВВГ ПНГ(А)-LS 3*2,5 и ВВГ ПНГ(А)-LS 3*1,5), которые направлены для проведения технических испытаний в аккредитованную лабораторию.



Результаты испытаний будут готовы в скором времени.



Говорят, что отказываться от убеждений трудно, а признавать заблуждения еще и горько. Оставайтесь с нами и учитесь на ошибках (лучше на чужих).