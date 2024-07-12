Пензенские энергетики повысили надежность пяти высоковольтных линий

В ходе ремонтной кампании 2024 года энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» провели работы по повышению надежности высоковольтных линий (ВЛ) электропередачи ВЛ 110 кВ Каменка-Калдусы, ВЛ 110 кВ Городище-Сосновоборск, ВЛ 35 кВ Белинский-Сельхозтехника, ВЛ 35 кВ Титово-Белынь и ВЛ 35 кВ Потьма – Голицыно.

Бригады служб высоковольтных линий провели выправку поддерживающей подвески опор, заменили дефектные изоляторы и гасители вибрации, информационные и предупреждающие плакаты, восстановили нумерацию и постоянные обозначения. Также, где необходимо, энергетики заменили опоры и их стойки, отремонтировали узлы крепления оттяжки, выправили гирлянды изоляторов и установили птицеотпугивающие устройства. Помимо этого, бригады провели расчистку трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.

Общая протяженность отремонтированных линий электропередачи составляет более 100 км. Благодаря им электроэнергия доставляется в 53 населенных пункта с населением более 27 тыс. человек.

Всего в рамках ремонтной кампании пензенские энергетики планируют отремонтировать почти 4,5 тыс. км ВЛ 0,4−10 кВ и 73 км ВЛ 35−110 кВ. При этом будет заменено порядка 1,2 тыс. деревянных и железобетонных опор, 3,7 тыс. линейных изоляторов, а также 42,8 км провода и 1,2 км грозозащитного троса. Крупнейшими объектами ремонтов в этом году станут ВЛ 110 кВ Белинский – Невежкино, ВЛ 110 кВ Каменка – Панкратовка, ВЛ 110 кВ Городище – Сосновоборск и ряд других линий. Работы по расчистке просек от древесно-кустарниковой растительности планируется провести на территории площадью 698 га.

Ремонтная кампания проводится в целях повышения надежности работы объектов электроэнергетики и подготовки их к предстоящему осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг.