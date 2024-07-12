Селигдар построит ЛЭП к производственному комплексу Подголечный

7 часов назад
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Источник:
ИИС Металлоснабжение и сб...

Полиметаллический Холдинг «Селигдар» приступил к разработке проекта строительства высоковольтной линии электропередач 35 кВ к производственному комплексу Подголечный (Республика Саха – Якутия). Протяженность новой линии составит 20 км, мощность – 5 000 кВт.

Успешная реализация проекта не только повысит надежность электроснабжения промышленных объектов, но и сократит финансовые расходы на потребление энергоресурсов. Переход на централизованную систему энергообеспечения сэкономит более 1 млрд рублей за 6 лет использования при текущих ценах на энергоресурсы.

В настоящее время обеспечение электричеством осуществляется благодаря работе дизельной электростанции.

«Селигдар» уже произвел отвод земель под строительство. Получено предварительное согласие от дирекции АО «ДРСК» на технологическое подключение к электрическим сетям 35 кВ подстанции Якокут. Работы планируется завершить к концу 2024 года.

Производственный комплекс Подголечный начал работать на полную проектную мощность в 2023 году на месторождении Ясная поляна. Специалисты Холдинга выполнили технические работы на заводе кучного выщелачивания: установлены три новых сорбционных колонны, смонтирована дополнительная насосная станция и два автоматических фильтра рабочих растворов. Согласно данным Годового отчета ПАО «Селигдар» в 2023 году на Подголечном было получено 361 кг золота, что составляет четыре процента от общего объема производства Холдинга.

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