В Пермском крае отремонтируют автодорожный мост через реку Ирень
5 часов назад
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В Кунгуре проведут капитальный ремонт автодорожного моста через реку Ирень, сообщает RosTender.info.
Управление перспективного развития территории администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края принимает заявки на участие в тендере до 1 августа. Начальная цена контракта составляет 609 млн рублей из средств краевого и федерального бюджетов.
Целью выполнения работ является обеспечение сохранности искусственных дорожных сооружений автомобильных дорог в рамках выполнения работ по капитальному ремонту с условиями обеспечения круглогодичного бесперебойного и безопасного движения транспортных средств. Окончание ремонта автодорожного моста запланировано на 20 ноября 2025 года.
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