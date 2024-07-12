Wildberries запустит многофункциональный комплекс в Наро-Фоминске

Компания Wildberries планирует до конца 2026 года запустить на территории городского округа Наро-Фоминск современный многофункциональный комплекс с центром обработки данных, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«По предварительной оценке, объем инвестиций в реализацию проекта Wildberries оценивается в 1,4 млрд рублей. На территории участка площадью 6,6 га планируется строительство многофункционального комплекса, в котором будут размещены административно-деловые подразделения, а также центр хранения, обработки и передачи больших объемов информации. Общая площадь помещений - 15 тысяч кв.м. Для жителей округа создадут не менее 30 рабочих мест», – отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам зампреда, приступить к строительству комплекса компания планирует в III квартале 2025 года. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию намечены на IV квартал 2026 года. Это будет высокотехнологичный объект, на территории которого планируется применить самые эффективные инженерные решения.



Помощь в подборе земельного участка компании оказала Корпорация развития Московской области (КРМО).