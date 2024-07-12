Александр Новак провёл 34-е заседание Федерального штаба по газификации

3 часа назад
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Источник:
government.ru
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Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл 34-е заседание Федерального штаба по газификации. В мероприятии приняли участие представители Минэнерго, ООО «Газпром межрегионгаз», Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы, а также властей регионов – очно и в режиме видеоконференции. 

По информации Минэнерго, с начала программы догазификации подано более 1,7 млн заявок от домохозяйств на проведение газа. Во втором квартале 2024 года подано на 35% больше заявок, чем в первом, – 110,5 тыс. Из них принято порядка 84 тыс. (+22% к первому кварталу). Заключено 1,3 млн договоров, это 96% от числа принятых заявок. По 998 тыс. договоров (более 80% от заключённых) газ доведён до границ участков, около 600 тыс. домовладений получили газ в дома.

Регионами – лидерами по предоставлению комплексной услуги по проведению газа в дома внутри участков стали Чеченская Республика, Воронежская и Оренбургская области. Кроме того, планомерно ведётся работа по подключению газа в социальных, образовательных и медицинских учреждениях.

В России на 9 июля при инвентаризации выявлено 8745 садовых некоммерческих товариществ (СНТ), подпадающих под критерии догазификации. Эта работа продолжается. Догазификация будет проведена до 2030 года в тех СНТ, где технические условия позволят подвести газопроводы и где собственники жилых домов на общих собраниях дадут согласие на проведение работ на землях общего владения.

Александр Новак обратил особое внимание участников штаба на необходимость ускорения работы по инвентаризации количества СНТ, подпадающих под программу догазификации. Вице-премьер отметил необходимость улучшения отдельными регионами динамики заключения и исполнения договоров по догазификации домохозяйств, проведения анализа стоимости комплексной услуги по подключению домов к газу в границах участка и наличия кадровых ресурсов для её реализации силами единого оператора газоснабжения. Также он поручил проанализировать расширение перечня производителей российского оборудования, которое можно закупать для льготных категорий граждан для проведения газа в дома. Властям регионов поручено вести активную работу совместно с единым оператором газификации по формированию планов-графиков и информированию граждан о догазификации. А единому оператору газификации – ускорить процесс рассмотрения планов-графиков и соблюдать сроки исполнения договоров. Кроме того, участники штаба должны установить стратегические цели по догазификации на 2024 год, результаты будут анализироваться помесячно.

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