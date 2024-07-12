IEK GROUP успешно прошла аудиторскую проверку на соответствие СТО ГАЗПРОМ 9001-2018 «Системы менеджмента качества. Требования»

Завершился инспекционный аудит IEK GROUP на соответствие требованиям СТО ГАЗПРОМ 9001-2018 «Системы менеджмента качества. Требования». Его проводила компания ООО «КЦ Перспектива». Руководитель аудиторской группы отметил позитивную динамику в системе управления и перспективные проекты IEK GROUP.

СТО ГАЗПРОМ 9001-2018 — это международный стандарт, устанавливающий требования к системе управления качеством в организации. Он помогает компаниям улучшить свои бизнес-процессы и обеспечить высокое качество продукции или услуг. IEK GROUP идет по самой сложной схеме в системе добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ — 1а. Она состоит из четырёх этапов: оценка деловой репутации, СМК Газпром, СМК ГОСТ и ГОСТ на продукцию.

Аудиторская комиссия высоко оценила уровень стратегического и проектного управления в компании, а также её цифровую зрелость и развитый клиентский сервис. В последние годы в IEK GROUP внедрены такие инструменты как стандарт делового совершенства EFQM и бизнес-платформа. Существуют и долгосрочные программы развития: например, план трансформации цепочек поставок и специальная программа по улучшению условий труда.

Всё это, а также высокий профессионализм и вовлечённость сотрудников позволяют IEK GROUP постоянно улучшать ключевые бизнес-показатели и эффективно управлять компанией, что отметили члены экспертной группы. По их словам, практика стратегического управления IEK GROUP — одна из лучших в России.