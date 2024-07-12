Минэнерго России продлило «Россети Северный Кавказ» статус гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Дагестана
Министерство энергетики Российской Федерации продлило ПАО «Россети Северный Кавказ» статус гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Республики Дагестан. Приказ вступил в силу 1 июля 2024 года и будет действовать год.
«Россети Северный Кавказ» исполняют функции гарантпоставщика в Дагестане с 1 июля 2020 года в лице регионального филиала «Дагэнерго».
Процесс присвоения статуса гарантпоставщика регламентирован основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 года № 442. Данный статус присваивается организациям, которые обязуются предоставлять услуги по снабжению физических и юридических лиц электричеством согласно требованиям законодательства. Гарантирующий поставщик обязан заключить договор с любым обратившимся потребителем, который расположен в зоне его деятельности. Принимает оплату за электроэнергию от абонентов, а затем распределяет её между поставщиками оптового рынка электроэнергии и сетевыми организациями, оказывающими услуги по передаче электроэнергии.
Минэнерго России в четвертый раз продлевает компании статус гарантпоставщика на территории Дагестана до даты вступления в силу решения о присвоении соответствующего статуса победителю конкурса, но не более чем на 12 месяцев.