НИК D2 РНК СИГРЭ провел семинар «Информационно-коммуникационные технологии энергетического перехода»

4 часа назад
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Время чтения ≈ 12 минут
Источник:
РНК СИГРЭ
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НИК D2 РНК СИГРЭ провел семинар на международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей».

4 июля в Москве состоялся семинар НИК D2 РНК СИГРЭ «Информационно-коммуникационные технологии энергетического перехода». Впервые он проходил на IX Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей». Во встрече приняли участие представители АО «СО ЕЭС», НП «НТС ЕЭС», ведущие специалисты энергокомпаний, НИИ и вузов.

Открыла мероприятие Ольга Викторовна Синенко, д. т. н., руководитель НИК D2 РНК СИГРЭ, президент группы компаний «РТСофт». Она поприветствовала участников и представила краткий обзор деятельности Национального ИК D2 СИГРЭ, активных международных и национальных рабочих групп, анонсировала мероприятия СИГРЭ на приближающейся 50-й сессии, а также рассказала о мероприятиях 2025 года.

Модератором семинара выступил Федор Сергеевич Непша, к. т. н., ученый секретарь НИК D2 РНК СИГРЭ, начальник отдела управления микрогрид ООО «РТСофт – Смарт Грид». Участники обсудили наиболее важные темы, которые вошли в новую редакцию Стратегического плана CIGRE с горизонтом до 2030 года:

«Основные вызовы и перспективы масштабного внедрения распределенных энергоресурсов (DER)» – совместный доклад технического директора по электроэнергетике ООО «РТСофт – Смарт Грид» Алексея Анатольевича Неберы и Федора Сергеевича Непши. Доклад был основан на исследованиях международной рабочей группы СИГРЭ D2/C6.47 «Перспективные системы управления энергоресурсами на стороне потребителей» под руководством А. А. Неберы. В нем проанализированы технологические проблемы и экономические последствия, возникающие в результате массового внедрения распределенных энергетических ресурсов (РЭР) на стороне потребителя в распределительные электросети. Представлен обзор и рекомендации, как использовать существующие и новые типы ИКТ для улучшения интеграции РЭР путем активного вовлечения их в рынки энергетической гибкости.

«CIM как элемент цифровой трансформации» – доклад Романа Александровича Богомолова, директора по автоматизированным системам диспетчерского управления АО «СО ЕЭС», посвящен исследованию вопросов расширения стандартов CIM в рамках работы международной РГ D2.57 «Методология CIM». Под руководством Р. А. Богомолова проводятся исследования по решению сложной задачи интеграции большого количества информационных систем, в том числе для моделей, имеющих концептуальные различия и разную степень детализации. Применение стандартов CIM позволяет значительно упростить интеграцию информационных систем за счет использования унифицированной модели данных, включающей основные объекты моделирования, унифицированных профилей и форматов информационного обмена.

«Применение киберфизических систем и алгоритмов искусственного интеллекта при создании цифровых двойников энергообъектов» – выступление Павла Викторовича Матренина, ведущего научного сотрудника ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», посвящено вопросам технического диагностирования высоковольтного оборудования ОРУ с использованием методов компьютерного зрения для обнаружения дефектов высоковольтного оборудования. Доклад подготовлен совместно с Александрой Ильмаровной Хальясмаа, к. т. н., доцентом ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», заведующей научной лабораторией цифровых двойников в электроэнергетике УралЭНИН. Большинство электроэнергетических предприятий используют стратегию планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта с периодическим контролем, установленным в нормативно-технической документации, независимо от технического состояния оборудования. Такая стратегия приводит к увеличению трудоемкости технического обслуживания и ремонтов оборудования (ТОиР) или, наоборот, к несвоевременному обнаружению дефекта или неисправности. Для решения данной проблемы представлены новые подходы к организации сбора и обработки данных с использованием интеллектуальных программно-аппаратных комплексов на базе цифровых двойников.

«Смена парадигмы: от обеспечения к управлению информационной безопасностью в электроэнергетике» – про актуальные вызовы кибербезопасности, с которыми сталкивается энергетическая отрасль России, в своем докладе рассказал Павел Васильевич Литвинов, эксперт РНК СИГРЭ, заместитель председателя секции IT НП «НТС ЕЭС». Были рассмотрены практические вопросы обеспечения информационной безопасности, включая выбор оптимальных решений для обеспечения кибербезопасности, даны актуальные рекомендации и предложения по переходу от обеспечения безопасности к управлению безопасностью.

По каждому докладу прошли активные обсуждения. Семинар стал эффективной экспертной площадкой и способствовал укреплению научно-технического взаимодействия. Участники отметили возросшую в текущей ситуации роль НИК D2 РНК СИГРЭ.

«Продолжающийся глобальный энергетический переход включает множество сложных вызовов, ведущих за собой изменения во всех отраслях экономики, а также трансформацию мировой энергетики и энергетической безопасности, – подчеркнула Ольга Викторовна Синенко. – При этом роль исследовательского комитета D2 в условиях энергоперехода стремительно растет в связи с растущей интеграцией информационных технологий во всех областях электроэнергетики».

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