На Ирганайской ГЭС начат капитальный ремонт гидроагрегата №1

Специалисты Дагестанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро), приступили к капитальному ремонту гидроагрегата №1 Ирганайской ГЭС. В рамках ремонта запланированы работы по восстановлению геометрической формы лопаток направляющего аппарата с целью исключения протечек, связанных с кавитационным износом лопаток.

Также планируется произвести замену крепежных элементов первой категории, в частности шпилек крепления крышки турбины, болтов спаривания валов и крепления рабочего колеса.

По части электрооборудования планируется проведение профилактических испытаний активной стали статора методом кольцевого намагничивания, а также выполнение дефектоскопии паяных соединений лобовых частей обмоток статора.

Гидроагрегат №1 Ирганайской ГЭС установленной мощностью 200 МВт был введен в эксплуатацию в 1998 году и на сегодняшний день отработал 26 лет. Стоит отметить, что с момента ввода в эксплуатацию выем ротора гидротурбины при проведении ремонта производится впервые.

По завершению капитального ремонта будут выполнены нагрузочные испытания гидроагрегата, в том числе со сбросом нагрузки, целью которых является подтверждение соответствия параметров работы гидроагрегата требованиям завода изготовителя и нормативно-технической документации. Также в рамках испытаний подтверждаются гарантии системы регулирования, обеспечивающие штатную работу гидроагрегата в аварийных ситуациях.