«Россети Кубань» обновляют грозотрос на ключевой ЛЭП в адыгейском энергорайоне

Энергетики Адыгейского филиала компании «Россети Кубань» приступили к ремонту воздушной линии электропередачи (ЛЭП) «ДМ-8 – Комсомольская тяговая» в Апшеронском и Белореченском районах Краснодарского края. От надежной работы ЛЭП зависит электроснабжение населения и социальных объектов двух районов Кубани.

На высоковольтной ЛЭП специалисты выполнят замену и восстановление грозозащитного троса общей ремонтной протяженностью 28 км. Он обеспечивает защиту энергообъекта от разрядов молний, которые могут стать причиной технологических нарушений и перерывов электроснабжения потребителей. Своевременная замена выработавшего ресурс грозотроса позволяет обеспечить надежную работу энергообъектов в неблагоприятных погодных условиях.

В рамках ремонтной программы кампании на ЛЭП «ДМ-8 – Комсомольская Тяговая» энергетики филиала осуществили расчистку охранных зон от древесно-кустарниковой растительности на площади 11 га. Расчистка трасс ЛЭП необходима для безопасной эксплуатации электросетевого оборудования, сохранности и надежности работы электрических сетей, а также исключения возможности их повреждения в результате падения веток и деревьев.

Филиал «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края с общей численностью населения порядка 550 тыс. человек. Общая протяженность обслуживаемых ЛЭП составляет более 9 тыс. км.