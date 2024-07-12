«Россети Ленэнерго» обеспечили электроэнергией поликлинику в Санкт-Петербурге

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили свыше 150 кВт дополнительной мощности городской поликлинике на Бестужевской улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Источник электроснабжения – подстанция 330 кВ «Волхов-Северная». Электроснабжение объекта осуществляется по сетям 0,4 кВ. В рамках выполненных работ энергетики установили новый кабельный киоск, проложили кабельную линию электроснабжения 0,4 кВ, а также смонтировали систему учета потребления электроэнергии. Многопрофильная городская поликлиника оказывает амбулаторную медицинскую помощь на основе современных диагностических, лечебно-профилактических технологий.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. На особом контроле находится электроснабжение медицинских учреждений и ключевых объектов социальной инфраструктуры. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».