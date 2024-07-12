«Россети Московский регион» обеспечили необходимой мощностью предприятие по производству удобрений на юге Подмосковья

Специалисты «Россети Московский регион» обеспечили электроснабжение предприятия по производству комплексных удобрений в Раменском городском округе.

Для этого энергетики установили трансформаторную подстанцию (ТП) 10/0,4 кВ киоскового типа, которую оборудовали автоматизированной системой учета электроэнергии. В ТП установлен трансформатор мощностью 630 кВА.

Также проложили две кабельно-воздушные линии общей протяженностью более 5 км и установили три линейных разъединителя для отключения оборудования в ходе проведения эксплуатационных и восстановительных работ.

ООО «Изагри» работает на рынке сельского хозяйства более десяти лет, является научным разработчиком и производителем жидких комплексных удобрений, которые используются для передового земледелия в условиях нестабильных природно-климатических условий. Благодаря выполненному комплексу работ предприятие будет обеспечено электроснабжением в соответствии со второй категорией надежности, т.е с возможностью резервирования от питающего центра 110 кВ «Бронницы».

Руководство предприятия «Изагри» выразило благодарность компании «Россети Московский регион» за ответственный и профессиональный подход к работе. В обращении также отмечен добросовестный труд и внимательное отношение к клиентам сотрудников филиала «Южные электрические сети» Ольги Капелько и Оксаны Андриановой, благодаря которым была своевременно оформлена вся документация для подключения электроснабжения в запланированный срок.