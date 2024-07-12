«Россети Московский регион» повысили надежность четырех населенных пунктов г.о. Лотошино

Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» в ходе повышения надежности электроснабжения потребителей и подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг. продолжают работы по обновлению распределительных сетей городского округа Лотошино.

Завершен капитальный ремонт комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, от которой электроснабжение получают порядка 70 жителей деревень Мещерские Горы и Орешково. Для надежного электроснабжения дачников СНТ «Оптимист» специалисты Лотошинского РЭС западного филиала компании в существующей трансформаторной подстанции (ТП) № 2465 заменили трансформатор на более мощный. На участке воздушной линии 10 кВ вблизи деревни Вяхирево, где проживает 40 жителей, специалисты заменили один км алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод, который обладает улучшенными техническими характеристиками.

Без отключения потребителей бригада Лотошинского РЭС выполнила сухую чистку трансформатора в ТП № 2193. Таким образом, в ходе выполнения данных работ электроснабжение на ВЗУ совхоза им. Кирова и рабочего поселка Лотошино подавалось в штатном режиме.

Своевременное проведение ремонта и техобслуживания электросетевых объектов компании «Россети Московский регион» позволяет повысить пропускную способность сетей, уменьшить технические потери электроэнергии, а также обеспечить качественное электроснабжение потребителей.