«Россети Юг» повысили надёжность электроснабжение промышленной зоны города Волжского

Специалисты «Мособлэнерго» в начале июля приступили к ремонту здания главного распределительного пункта РП-40 в г. Домодедово. Он расположен на ул. Дачной и обеспечивает электроснабжение почти всех потребителей микрорайонов Центральный и Северный, в том числе социально важных и коммунальных объектов. Здание РП находится в эксплу...