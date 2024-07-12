«Россети Юг» повысили надёжность электроснабжение промышленной зоны города Волжского
час назад
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Специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» завершили ремонт силового трансформатора на подстанции 35 кВ, обеспечивающей электроэнергией часть промзоны г. Волжского Волгоградской области.
От стабильной работы энергообъекта зависит надежное электроснабжение судостроительного-судоремонтного завода, а также нескольких крупных гипермаркетов города-спутника.
В ходе планового ремонта энергетики произвели ревизию активной части силового трансформатора, отремонтировали системы регенерации масла, заменили все резиновые уплотнения.
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Повышена надежность газоснабжения Южно-Сахалинской ТЭЦ-1
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