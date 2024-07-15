Глава Минпромторга Антон Алиханов доложил Президенту о результатах господдержки металлургических предприятий

Министр промышленности и торговли отметил, что на внутреннем рынке государство продолжает формировать емкий спрос на металлопродукцию за счет реализации масштабных инфраструктурных строек, в том числе тех, которые закладываются в новые нацпроекты.

Правительство оказывает господдержку металлургическим компаниям, которые наращивают вложения в создание новых высокотехнологичных производств и экологизацию действующих мощностей. Также действуют госпрограммы поддержки через НИОКР. В таком формате идет освоение технологий производства подшипниковых и медицинских сталей и иных новых видов продукции.

Ряд проектов получат налоговые льготы суммарно на 400 млрд рублей по условиям СПИК 2.0, в том числе по созданию производств с низким углеродным следом. В свою очередь ФРП выданы льготные займы на экологизацию отдельных мощностей предприятий.

Особое внимание сейчас уделяется возрождению металлургического комплекса Донбасса. Разработаны детальные планы по восстановлению, инвестициям и интеграции предприятий в общенациональные кооперационные цепочки. В прошлом году региональные предприятия нарастили объемы выпуска на 30%.

Реализуются проекты по освоению Удоканского и Малмыжского медных месторождений. В алюминиевой отрасли по поручению Президента готовится строительство:

глиноземного завода в Ленинградской области,

Тайшетской анодной фабрики.

В предыдущие годы были разработаны технологии переработки сложных руд и извлечения этих металлов. Сейчас с господдержкой готовятся к запуску крупные инвестпроекты. Планируется к 2030 году увеличить объемы выпуска редких и редкоземельных металлов в 8 раз и сократить долю импорта в потреблении до 15%.

«Уверен, все эти задачи, которые важны для промышленности и экономики, отрасль успешно выполнит», – добавил Антон Алиханов в заключение своего доклада.