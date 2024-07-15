Инвестиции в горнолыжную инфраструктуру в течение пяти лет составят 600 млрд рублей

Объем вложений в горнолыжную отрасль за последние годы значительно выросли, а в ближайшие три-пять лет они достигнут 600 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам генеральный директор АНО "Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий" Илья Виноградов на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ).

"Объем вложений в горнолыжную отрасль за последние годы значительно выросли, а в ближайшие 3-5 лет они достигнут 600 млрд рублей. Это и новые курорты с новыми объектами, объектами инфраструктуры, объектами отдыха и развитие уже существующих горнолыжных курортов. Все вместе эта цифра достигнет 600 млрд рублей", - сказал Виноградов.

По его словам, до конца 2028 года появятся еще 21 новый горный курорт. Объем инвестиций в новые курорты составит 410 млрд рублей, 190 млрд рублей вложат в существующие курорты.

"Информационная открытость и присутствие в цифровом пространстве на сегодняшний день является одним из основных трендов. Важная составляющая - это продвижение инвестиционных проектов, очень важно говорить об этом, очень важно говорить о возможностях горнолыжных курортов, подчеркивать значение инвестиций в эту сферу. А также использовать информационную открытость как один из основных инструментов привлечения инвестиций и обеспечения устойчивого развития горнолыжных курортов", - добавил Виноградов.

Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном с 15 по 17 июля. На площадке КИФ-2024 запланировано проведение более 60 мероприятий основной деловой программы, серия лекций и мастер-классов. Главная тема КИФ-2024 - "Большой Кавказ - от моря до моря". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.