Линии наружного освещения обустраивают на 21 участке дорог в Подмосковье

Для повышения безопасности движения на региональных дорогах Московской области продолжается строительство линий наружного освещения в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время дорожники обустраивают больше 30 км новых линий из планируемых 35 км, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Обустраиваем 33 км новых линий освещения на 21 участке дорог в 10 городских округах. Работы ведутся на вылетных трассах Подмосковья: Рогачёвском, Фряновском, Можайском, Носовихинском, Егорьевском и Пятницком шоссе», – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Например, в Щёлкове работы уже завершаются на 5 участках Фряновского шоссе: вблизи малых населённых пунктов Литвиново, Каблуково, Огуднёво и Мосальское. В дальнейшем здесь подключат 5 км новых линий освещения. В Орехово-Зуевском округе ведутся работы по подключению 10 км нового освещения на участке Носовихинского шоссе от Рыбонагульного пруда до Ленинского переулка в г. Ликино-Дулёво.

«Вскоре планируется приступить к строительству новых линий освещения на участке Быковского шоссе в Люберцах и участке Можайского шоссе в деревне Кожухово Можайского округа», – добавил Алексей Гержик.

Всего планируем построить больше 35 км новых линий наружного освещения в 11 городских округах. Все участки были выбраны, исходя из аварийности и интенсивности дорог. Ознакомиться с программой строительства линий освещения можно на сайте Минтранса Подмосковья: https://mtdi.mosreg.ru/deyatelnost/celevye-programmy1/19-02-2024-13-38-28-tselevye-programmy.

Напомним, что в прошлом году построили 17 км нового освещения в Дмитрове, Серпухове, Луховицах, Зарайске, Мытищах и Солнечногорске.