Наружное освещение на территории города Москвы восстановят
На территории города Москвы выполнят работы по восстановлению наружного освещения, сообщает RosTender.info.
Подрядчик определяется по итогам электронного аукциона. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Моссвет" принимает заявки на участие до 23 июля. Начальная цена контракта составляет 25 млн рублей из собственных средств заказчика.
Целью выполнения работ является обеспечение искусственного освещения территории города Москвы в темное время суток. В рамках выполнения комплекса работ по монтажу, сборке, установке осветительных систем проводятся следующие работы: установка элементов оборудования наружного и архитектурно-художественного освещения; электромонтажные работы в электрощитовых; монтаж, сборка и пусконаладочные работы по системам управления и учета для установок наружного и архитектурно-художественного освещения. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 года.