Около двух тысяч жителей Новосибирска остались без электроснабжения

Почти две тысячи жителей Новосибирска остались без света из-за повреждений кабельных линий. Об этом в понедельник информирует пресс-служба «Региональных электрических сетей».



По информации компании, сегодня во второй половине дня несколько кабельных линий повредились сначала в Ленинском районе Новосибирска, а после – в Октябрьском (в районе жилого массива Закаменский). Около 60 частных домой и два многоквартирных дома, в которых проживает порядка 1800 человек, остались без света.



Устранять последствия аварии выехали шесть бригад. Сейчас энергетики, используя спецоборудование, определяют место повреждения кабеля, после чего приступят к раскопкам, чтобы вернуть жителям энергоснабжение. Специалисты планируют завершить работу к вечеру.