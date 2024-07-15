Минпромторг России аккредитовал 19 объектов промышленной инфраструктуры и 7 промкластеров

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации во втором квартале 2024 года включило в федеральный реестр 26 промышленных кластеров, индустриальных парков и технопарков.

Минпромторгом России подтверждено соответствие федеральным требованиям 7 промышленных кластеров, в которые входят предприятия из 26 субъектов Российской Федерации. Так, в реестр вошел крупный межрегиональный промышленный кластер производителей упаковки и напитков, состоящий из промышленных предприятий Московской, Иркутской, Нижегородской, Ульяновской, Калужской, Новосибирской, Челябинской, Свердловской областей, Республики Башкортостан, Хабаровского, Краснодарского, Ставропольского краев, Москвы и Санкт-Петербурга.

Особенное внимание стоит уделить аккредитованному промышленному кластеру «Кластер медицинской и фармацевтической промышленности», в который вошли предприятия из Рязанской, Тульской областей, Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга. Кластер в качестве конечной продукции промышленного кластера выпускает лекарственные препараты, полуфабрикаты эндопротезов, медицинские изделия. Производство указанной продукции позволит уменьшить зависимость Российской Федерации от импорта иностранных лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Также расширили свою деятельность и прошли повторное подтверждение соответствия федеральным требованиям Промышленный стекольный кластер СКФО (Республика Дагестан, Республика Северная Осетия-Алания), Южно-Уральский приборостроительный кластер «Планар» (Челябинская и Томская область, Москва, Санкт-Петербург).

Кроме того, в реестр промышленных кластеров Минпромторга России включен Межрегиональный кластер радиоэлектронной промышленности «Бештау» в состав которого входят промышленные предприятия юга России (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский край). В ходе реализации проектов по производству импортозамещающей продукции промышленного кластера, будут произведены комплексы для медицинской диагностики, мониторы, моноблоки, системные блоки, ноутбуки и периферия.

Помимо этого, во 2 квартале текущего года Минпромторгом России подтверждено соответствие 13 индустриальных парков, 5 промышленных технопарков и 1 технопарка в сфере высоких технологий.

В некоторых регионах появились новые индустриальные парки, включенные в федеральный реестр: «Светотехника» (Республика Мордовия), Братский индустриальный парк (Иркутская область), «Флагман» (Омская область), «Ташеба» (Республика Хакасия), «Чапаевск» (Самарская область), «Стальмонтаж» (Курганская область), «Новоуральский» (Свердловская область).

Одновременно с этим, в реестре появились новый агропромышленный парк «Центр агротехнологий» (Республика Башкортостан) и экопромышленные парки в Ставропольском крае и Новосибирской области.

Также расширяется география технопарков. В реестре включены новые промышленные технопарки, такие как: «ИКСЭл Сарапул» (Удмуртская Республика), «Ленполиграфмаш» (г. Санкт-Петербург), «Синергия» (Ханты-Мансийский автономный округ–Югра), «Электроник Технолоджи Парк» (Нижегородская область) и «Авиатор» (Республика Татарстан).

Также в Республике Татарстан аккредитован новый технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-Парк им. Башира Рамеева».

Кроме того, Минпромторгом России по результатам проведения экспертизы продлены ранее выданные решения о подтверждении соответствия ряду промышленных парков. Так, на 5 лет продлены решения индустриальным паркам: «Новосиб» (Новосибирская область) и «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» (Ульяновская область).

В рамках реализации вышеуказанных проектов на территории парков будет организовано промышленное производство с созданием высокотехнологичных рабочих мест в области металлургии, химической и легкой промышленности, машиностроения, радиоэлектроники и ряда других, а также научно-техническая деятельность обрабатывающих производств, в том числе в сфере агроселекции и переработке отходов производства.

Напомним, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в рамках возложенных полномочий проводится работа по подтверждению соответствия промышленных кластеров, индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий федеральным требованиям. Это позволяет объектам промышленной инфраструктуры пользоваться мерами государственной поддержки.