Минпромторг России аккредитовал 19 объектов промышленной инфраструктуры и 7 промкластеров

15 июл. 2024, 17:45:11
463
Время чтения ≈ 10 минут
Источник:
Минпромторг России
Авторы и источники / Правообладателям

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации во втором квартале 2024 года включило в федеральный реестр 26 промышленных кластеров, индустриальных парков и технопарков.

Минпромторгом России подтверждено соответствие федеральным требованиям 7 промышленных кластеров, в которые входят предприятия из 26 субъектов Российской Федерации. Так, в реестр вошел крупный межрегиональный промышленный кластер производителей упаковки и напитков, состоящий из промышленных предприятий Московской, Иркутской, Нижегородской, Ульяновской, Калужской, Новосибирской, Челябинской, Свердловской областей, Республики Башкортостан, Хабаровского, Краснодарского, Ставропольского краев, Москвы и Санкт-Петербурга.

Особенное внимание стоит уделить аккредитованному промышленному кластеру «Кластер медицинской и фармацевтической промышленности», в который вошли предприятия из Рязанской, Тульской областей, Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга. Кластер в качестве конечной продукции промышленного кластера выпускает лекарственные препараты, полуфабрикаты эндопротезов, медицинские изделия. Производство указанной продукции позволит уменьшить зависимость Российской Федерации от импорта иностранных лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Также расширили свою деятельность и прошли повторное подтверждение соответствия федеральным требованиям Промышленный стекольный кластер СКФО (Республика Дагестан, Республика Северная Осетия-Алания), Южно-Уральский приборостроительный кластер «Планар» (Челябинская и Томская область, Москва, Санкт-Петербург).

Кроме того, в реестр промышленных кластеров Минпромторга России включен Межрегиональный кластер радиоэлектронной промышленности «Бештау» в состав которого входят промышленные предприятия юга России (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский край). В ходе реализации проектов по производству импортозамещающей продукции промышленного кластера, будут произведены комплексы для медицинской диагностики, мониторы, моноблоки, системные блоки, ноутбуки и периферия.

Помимо этого, во 2 квартале текущего года Минпромторгом России подтверждено соответствие 13 индустриальных парков, 5 промышленных технопарков и 1 технопарка в сфере высоких технологий.

В некоторых регионах появились новые индустриальные парки, включенные в федеральный реестр: «Светотехника» (Республика Мордовия), Братский индустриальный парк (Иркутская область), «Флагман» (Омская область), «Ташеба» (Республика Хакасия), «Чапаевск» (Самарская область), «Стальмонтаж» (Курганская область), «Новоуральский» (Свердловская область).

Одновременно с этим, в реестре появились новый агропромышленный парк «Центр агротехнологий» (Республика Башкортостан) и экопромышленные парки в Ставропольском крае и Новосибирской области.

Также расширяется география технопарков. В реестре включены новые промышленные технопарки, такие как: «ИКСЭл Сарапул» (Удмуртская Республика), «Ленполиграфмаш» (г. Санкт-Петербург), «Синергия» (Ханты-Мансийский автономный округ–Югра), «Электроник Технолоджи Парк» (Нижегородская область) и «Авиатор» (Республика Татарстан).

Также в Республике Татарстан аккредитован новый технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-Парк им. Башира Рамеева».

Кроме того, Минпромторгом России по результатам проведения экспертизы продлены ранее выданные решения о подтверждении соответствия ряду промышленных парков. Так, на 5 лет продлены решения индустриальным паркам: «Новосиб» (Новосибирская область) и «Димитровградский индустриальный парк «Мастер» (Ульяновская область).

В рамках реализации вышеуказанных проектов на территории парков будет организовано промышленное производство с созданием высокотехнологичных рабочих мест в области металлургии, химической и легкой промышленности, машиностроения, радиоэлектроники и ряда других, а также научно-техническая деятельность обрабатывающих производств, в том числе в сфере агроселекции и переработке отходов производства.

Напомним, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в рамках возложенных полномочий проводится работа по подтверждению соответствия промышленных кластеров, индустриальных парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий федеральным требованиям. Это позволяет объектам промышленной инфраструктуры пользоваться мерами государственной поддержки.

Обсудить на форуме
Теги:

Оформите подписку RusCable Плюс и получите полный доступ к материалам и сервисам портала!

Эксклюзивные материалы, сервисы, полный доступ к базе данных, аналитика рынка и финансовый рейтинг кабельных заводов! Отрасль в плюсе с подпиской RusCable Плюс!

Оформить подписку
Совет Федерации одобрил закон о системообразующих территориальных сетевых организациях
10 июл. 2024, 17:00:00
Совет Федерации одобрил внесение изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты РФ, которые повысят надёжность и стабильность работы распределительного сетевого комплекса и Единой энергетической системы России. Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российск...
По сделкам с ломом меди покупатели будут налоговыми агентами по НДС
09 июл. 2024, 13:30:00
В Госдуму внесли законопроект с поправками в ст. 161 Налогового кодекса (НК). Согласно документу, обязанность по исчислению и уплате НДС по операциям с продуктами переработки медного лома и отходов возложат на покупателей — налоговых агентов. «Указанный механизм хорошо зарекомендовал себя, поскольку он позволяет исключить недобросовестные действия по уклонению от уплаты НДС со сто...
Правительство утвердило постановление о проведении эксперимента по созданию национальной цифровой транспортно-логистической платформы
05 июл. 2024, 11:00:14
В России продолжается работа по упрощению процедур в области грузоперевозок, что позволит бизнесу увеличить скорость и объёмы поставок необходимых товаров. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о проведении эксперимента по созданию, апробации и внедрению национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Тестирование новой и...
Госдума в первом чтении приняла закон о расширении зоны конкурентного ценообразования на оптовом рынке электроэнергии и мощности
04 июл. 2024, 12:15:02
Госдумой в первом чтении принят проект федерального закона № 653385-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике». Законопроект направлен на распространение механизмов конкурентного рыночного ценообразования на электрическую энергию и мощность на территориях неценовых зон оптового рынка. Предпосылкой является необходимость развития генерации, вызва...
Минэнерго утвердило Методические указания по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35–750 кВ
04 июл. 2024, 09:00:00
Минюстом России зарегистрирован приказ Минэнерго России № 6 от 15.01.2024 «Об утверждении Методических указаний по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35–750кВ». Приказ содержит набор минимально необходимых требований при разработке проектной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение...
Государственная Дума приняла законопроект о системообразующих территориальных сетевых организациях в электроэнергетике.
03 июл. 2024, 15:59:40
Государственная Дума приняла законопроект о системообразующих территориальных сетевых организациях в электроэнергетике. Проект федерального закона № 594962-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о системообразующих территориальных сетевых организациях и внедрении автоматического дистанцио...
Правительство утвердило постановление о цифровых паспортах промышленной продукции
02 июл. 2024, 11:14:47
В России появятся цифровые паспорта промышленной продукции, что позволит упорядочить информацию о выпускаемой в стране промышленной продукции, выявить недостающие позиции и определить приоритетный порядок господдержки. Постановление о правилах формирования и использования таких паспортов подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Цифровые паспорта будут ф...
Вступают в силу изменения в закон о промышленной политике
01 июл. 2024, 13:15:11
Вступают в силу изменения в закон «О промышленной политике в Российской Федерации», разработанные Минпромторгом России и утвержденные в рамках федерального закона №658-ФЗ. Они создают новые условия для стимулирования приобретения российской промышленной продукции. В рамках изменений определены понятия «производитель российской промышленной продукции», «российская пром...
Правительство утвердило Концепцию совершенствования закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд малого объёма на период до 2027 года
01 июл. 2024, 12:00:39
Правительство продолжает совершенствовать механизм государственных и муниципальных закупок. По поручению Президента принято решение систематизировать порядок их проведения при небольших потребностях – до 600 тыс. рублей. Работа будет идти в рамках утверждённой Правительством Концепции совершенствования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и&n...
Марат Хуснуллин: Правительство ускорит строительство по проектам КРТ
26 июн. 2024, 17:44:50
Комплексное развитие территорий (КРТ) – одно из ключевых направлений градостроительного развития регионов России. Правительство на постоянной основе занимается совершенствованием данного механизма. Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которым утверждаются правила заключения соглашений между оператором КРТ и органами власти. «Мы мно...
ФАС подготовила изменения по вопросу консолидации объектов электросетевого хозяйства в ТСО
25 июн. 2024, 17:50:00
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект постановления правительства РФ, согласно которому в некоторые акты, связанные с консолидацией объектов электросетевого хозяйства в территориальных сетевых организациях (ТСО), будут внесены изменения. Информация об этом была опубликована на Федеральном портале проектов нормативно правовых актов. Согласно проекту, первое нововведение пре...
Правительство утвердило порядок передачи государственного и муниципального имущества резидентам ТОР
25 июн. 2024, 10:00:09
Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) смогут получить в аренду или собственность государственное и муниципальное имущество без проведения торгов и использовать его для реализации инвестиционных проектов. Постановление о порядке передачи такого имущества подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Речь идёт о технике и оборудовании, которыми осна...
Режим СЭЗ будет действовать в прилегающих к Донбассу и Новороссии регионах
24 июн. 2024, 11:30:02
Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении действующего в Донбассе и Новороссии режима свободной экономической зоны (СЭЗ) на приграничные территории. Документ опубликован на портале правовой информации. Речь идет о территориях регионов, которые граничат с Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями или с Украиной: о Ростовс...
В Республике Крым завершилась передача в федеральную собственность автомобильной дороги Симферополь – Джанкой
18 июн. 2024, 11:00:13
В оперативное управление подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Тамань» принят участок автомобильной дороги Симферополь – Джанкой протяженностью 118 км, который стал частью федеральной трассы Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь. Дорога берет начало от моста через Чонгарский пролив и, минуя множество населенн...
Утверждены планы мероприятий по исполнению Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы
17 июн. 2024, 18:00:32
17 июня в Москве Россия и Белоруссия утвердили планы мероприятий по исполнению Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы, согласованные ранее представителями профильных министерств и ведомств двух государств.  Планы мероприятий – рабочие инструменты исполнения Основных направлений, включающих в себя задачи во всех сфера...
Правительство расширило границы морского порта Усть-Луга
14 июн. 2024, 09:30:00
В границы морского порта Усть-Луга, расположенного в Ленинградской области, войдут дополнительные земельные участки и участки акватории. Распоряжение об этом подписано. На обновлённой территории порта будут построены объекты инфраструктуры для обеспечения деятельности универсального морского терминала мощностью 13 млн т грузов в год. Также на обно...
Правительство утвердило постановление о расширении территории опережающего развития на Сахалине
07 июн. 2024, 13:00:18
Территории опережающего развития «Горный воздух» и «Южная» в Сахалинской области будут объединены в новую ТОР, а её границы расширены. Постановление об этом подписано. Единая ТОР «Сахалин» будет охватывать город Южно-Сахалинск, а также городские округа Александровск-Сахалинский, Анивский, Корсаковский, Макаровский, Поронайский, С...
Сергей Цивилев и Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич парафировали Планы мероприятий по формированию объединённых рынков электроэнергии и газа
07 июн. 2024, 09:24:00
Сергей Цивилев и Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Кранкевич парафировали Планы мероприятий по формированию объединённых рынков электроэнергии и газа в рамках исполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024 – 2026 годы. «Документы содержат список основных шагов по формированию объединённых рынков электроэнергии и га...
Марат Хуснуллин: Утверждён порядок ведения реестра объектов капитального строительства вместо ФАИП
04 июн. 2024, 16:00:15
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее правила формирования и ведения реестра объектов капитального строительства, которые возводятся за счёт федерального бюджета. Реестр придёт на смену Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП). Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин. «После передачи ФАИП Минстрою Ро...
Расширен перечень заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг закрытыми конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
30 мая 2024, 15:00:11
Глава государства подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Федеральный закон принят Государственной Думой 6 мая 2024 года и одобрен Советом Федерации 22 мая 2024 года. Справка Г...