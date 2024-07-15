«Россети Московский регион» обновили распределительные сети трех населенных пунктов Одинцовского городского округа

Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» в ходе подготовки электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг. и с целью повышения надежности электроснабжения потребителей продолжает обновление распределительных сетей (0,4; 6-10 кВ) Одинцовского городского округа.

Так, в городе Звенигород мкрн. Верхний Посад специалисты Одинцовского РЭС выполнили капитальный ремонт участка воздушной линии 6 кВ протяженностью 1,3 км, где в ходе выполнения работ алюминиевый провод был заменен на самонесущий изолированный, а также смонтированы новые опоры ЛЭП.

Помимо этого, на комплектной трансформаторной подстанции энергетики заменили трансформатор 100 кВА на более мощный – 160 кВА. Увеличение трансформаторной мощности данного электросетевого объекта обеспечит надежное и стабильное электроснабжение жителей СНТ «Химик-Геолог».

Аналогичный комплекс работ по увеличению трансформаторной мощности проведены на мачтовой трансформаторной подстанции в деревне Крымское, где трансформатор мощностью 63 кВА заменен на 100 кВА.

Работы по повышению надежности жителей Одинцовского г.о. и обновлению оборудования в распределительных сетях продолжаются.