«Россети Московский регион» повышают надежность электроснабжения потребителей Богородского городского округа

Специалисты восточного филиала «Россети Московский регион» продолжают работы по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей Богородского городского округа.

В селе Бисерово проведена реконструкция воздушной линии (ВЛ) 10 кВ, по которой осуществляется электроснабжение потребителей с. Бисерово и пос. 2-ой Бисеровский. В ходе работ специалисты Ногинского района электрических сетей филиала «Восточные электрические сети» взамен устаревших деревянных опор установили 37 новых железобетонных опор, а также заменили свыше 4,3 километра алюминиевого неизолированного провода на самонесущий изолированный провод с улучшенными характеристиками по надежности.

Результатом проведенных работ стало повышение качества и надежности электроснабжения порядка 300 потребителей электроэнергии, проживающих в указанных населенных пунктах.

С начала наступившего года на территории Богородского г. о. энергетики ВЭС уже отремонтировали 15 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ и 20 км ВЛ 10/6/0,4 кВ в населенных пунктах Мамонтово, Тимково, Аксёново, Строкино, Власово, Новосергиево, Щекавцево. Работы были направлены на улучшение электроснабжения более 3200 потребителей этих населенных пунктов.

До наступления ОЗП 2024/2025 гг. энергетики Ногинского РЭС в деревнях и селах округа отремонтируют еще 10 ТП 10/0,4 кВ, порядка 21 км ВЛ 10/6/0,4 кВ, установят 123 новых железобетонных опоры и расчистят от древесно-кустарниковой растительности 27 га просек.

Благодаря выполненным мероприятиям, увеличится пропускная способность электрооборудования, снизятся потери электроэнергии, появится возможность резервирования, уровень напряжения у абонентов будет приведен к норме.

По результатам ремонтной программы качество и надежность электроснабжения будут повышены у более 10 тысяч жителей вышеперечисленных и других (Тимохово, Кудиново, Белая, Старые Псарьки, Новое Подвязного) населенных пунктов Богородского городского округа.