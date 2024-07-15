ООО «Сарансккабель-Оптика» прошло проверку на соответствие «Критериям локализации»

Предприятие ООО «Сарансккабель-Оптика» успешно прошло проверку со стороны ПАО «Ростелеком» на соответствие утвержденным «Критериям локализации», которые устанавливают требования к организациям, принимающим участие в закупочных мероприятиях ПАО «Ростелеком». Оценку по рейтингу в 100 баллов выставляет коллегиальная Комиссия по итогам выездной работы на предприятии. Уровень локализации составил 82,5 балла, как и в 2023 году.

Результаты работы Комиссии будут отражены в Реестре ПАО «Ростелеком». С учетом дальнейшего совершенствования методики оценки представителям ПАО «Ростелеком» направлены предложения ООО «Сарансккабель-Оптика» для более объективной оценки организации. Это позволит получить дополнительные баллы по критериям «Локализация» при определении победителя в соответствии с условиями проведения закупок ПАО «Ростелеком».