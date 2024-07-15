«Владимирэнерго» обеспечил электроснабжением асфальтобетонный завод
15 июл. 2024, 16:15:00
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Энергетики филиала подключили к электросетям асфальтобетонный завод «ДЭП №7» в Вязниковском районе, сообщает Telegram-канал «ИнформБюро» https://t.me/informationbureau/9005. Предприятие получило мощность в объёме 360 кВт.
Специалисты филиала построили 600 м воздушной линии 10 кВ с применением самонесущего изолированного провода, а также смонтировали реклоузер и установили трансформаторную подстанцию 400/6 кВ.
В настоящее время завод ведёт работы по ремонту федеральной автомобильной дороге М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа.
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