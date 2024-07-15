«Владимирэнерго» обеспечил электроснабжением асфальтобетонный завод

За первое полугодие 2024 года специалисты «Россети Ленэнерго» провели 352 закупочные процедуры с выбором победителя, заключили 623 контракта на общую сумму более 38,95 млрд рублей. Из них с субъектами малого и среднего предпринимательства подписано 516 договоров на сумму более чем 28,87 млрд рублей. Это 74% от общего объема договоров по итогам закупок. Предмет заключенных контрактов...