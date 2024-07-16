EL-Комитет НОПСМ: Фальсификат онлайн. Часть 3. Wildberries

Мы завершаем обзор с результатами испытаний продукции, закупленной на ведущих российских маркетплейсах. В апреле 2024 г. на площадке Wildberries (ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ») специалистами EL-Комитет НОПСМ было закуплено 9 образцов кабельной продукции торговых марок ГАРАНТ ЭЛЕКТРО, ЕВРО-КАБЕЛЬ, ЮНИКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ-ПРОМ и ГАММА-КАБЕЛЬ.

Результаты проведенных в аккредитованной лаборатории технических испытаний свидетельствуют о том, что в 6 из 9 образцов продукции имеются существенные отклонения от базовых требований качества и безопасности ГОСТ 31996-2012.

Соответствие требованиям ГОСТ подтвердили образцы ТМ КОАКСИАЛ и НКЗ КАБЕЛЬ-ЦЕНТР (см. таблицу).

Фактически большинство образцов кабельной продукции, отобранной на Wildberries, является фальсификатом NO NAME без сертификатов соответствия и какой-либо информации об ее изготовителе.

Большое количество актуальных предложений о продаже фальсифицированного кабеля на площадке Wildberries говорит о том, что данный информационный сервис не менее «удобен» для ведения бизнеса для недобросовестных производителей и продавцов, чем ОЗОН и Яндекс.Маркет.

В нашей следующей публикации мы подведем итоги судебно-претензионной работы с продавцами некачественного кабеля в сегменте интернет-розницы за 2023-2024 гг.

Оставайтесь с нами и не дайте себя обмануть.