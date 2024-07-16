Игорь Маковский: формирование единого центра ответственности положительно скажется на эффективности работы энергетической инфраструктуры

Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский провел оперативное совещание. В числе производственных вопросов обсуждался новый закон о системообразующих территориальных сетевых организациях (СТСО), который вступит в силу с 1 сентября текущего года, – соответствующий документ накануне подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава энергокомпании отметил, что данный закон – это логичный, системный шаг в развитии энергетической отрасли. Принцип единообразной структуры в электросетевом комплексе позволит на высоком уровне обеспечить электроэнергией граждан за счет применения общих принципов управления, требований технической и эксплуатационной политики. Все это вкупе поможет реагировать на растущие запросы экономики регионов и реализовывать крупные инфраструктурные проекты. Игорь Маковский поручил провести стратегические сессии во всех филиалах компании по данной теме для информирования специалистов о грядущих изменениях в работе. Первое мероприятие пройдет в рамках Коллегии компании в Иванове.