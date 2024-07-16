Силовые кабели Людиновокабель для жилищного строительства с жилой из алюминиевого сплава

В продуктовом портфеле Людиновокабель представлены кабели силовые c токопроводящими жилами из алюминиевого сплава не распространяющие горения, с низким дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВт, АсВВГнг(А)-LS и АсВВГ-Пнг(А)-LS (ГОСТ 31946-2021 ТУ 27.32.13-020-41183126-2023). Данные кабели в первую очередь предназначены для внутренних сетей при строительстве жилых зданий и сооружений.

До 2017 г. для внутренних сетей в жилищном строительстве могли применяться только кабели с медными жилами. Затем в 2017-2019 гг. был принят ряд нормативно-правовых документов, разрешающих применение в жилищном строительстве кабелей с жилами из сплавов алюминия 8030 и 8176:

Минэнерго

Приказ № 968 от 16.10.2017;

Приказ №1196 от 20.12.2017.

Минстрой

Приказ № 588 от 19.09.2018;

Приказ № 238 от 25.04.2019;

Изменения в СП 256 132800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектировки и монтажа».

Ростехнадзор

Приказ № 338-ст от 30.04.2021.

Применимость в жилищном строительстве кабелей с жилами из сплавов 8030 и 8176 обусловлена тем, что в данных сплавах решена проблема текучести алюминия, приводящая к деформации (истончению) жилы, ослабеванию контактов и, как следствие, увеличению сопротивления, нагреванию, риску короткого замыкания и возгорания.

Преимущества силовых кабелей с жилой из сплавов 8030 и 8176 по сравнению с медными аналогами, традиционно применяемых в жилищном строительстве:

Ниже стоимость.

По данным Алюминиевой Ассоциации: Ориентировочная экономия на строительстве жилья при использовании кабелей АсВВГ сечением менее 16 мм2 вместо медных аналогов находится в диапазоне 110–190 руб./м2 жилой площади.

Вес ниже до 50%.

Упругость ниже до 40%.

Более высокая устойчивость к окислению.

Заказать кабели АсВВГнг(А)-LS и АсВВГ-Пнг(А)-LS можно через форму на сайте www.ludinovocable.ru, или написав на почту sales@atoll.ru, или позвонив по тел. 8 800 707 1114.