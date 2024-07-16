В Новосибирске отремонтируют участок трамвайного пути

В Новосибирске выполнят работы по ремонту двухпутного участка трамвайного пути по улице Широкой на участке от улицы Демьяновской до улицы Дюканова, сообщает RosTender.info.

МКП "Горэлектротранспорт" принимает заявки на участие в тендере до 24 июля. Начальная цена контракта составляет 57 млн рублей из собственных средств заказчика.

Проектом предусмотрен следующий порядок производства основных работ: разборка верхнего строения трамвайных путей и загрязненного балласта в районе переходов, переездов, остановочных пунктов; строительство водоотводных сооружений; подъемка трамвайных путей щебнем; балластировка пути щебнем в районе переходов, переездов, остановочных пунктов; укладка верхнего строения трамвайных путей; устройство временного щебеночного покрытия остановочных площадок и переходов. В заключительный период необходимо выполнить послеосадочный ремонт и асфальтирование переездов через трамвайные пути. Окончание работ запланировано на 30 июня 2025 года.