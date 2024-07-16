В Хакасии проведут ремонт дорог за 99 млн рублей

"Российские железные дороги" (РЖД) заключили договор с "Россетями" на технологическое присоединение участка Комсомольск-на-Амуре - Ванино до 2026 года на сумму около 40 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам на брифинге замгендиректора РЖД Андрей Макаров. "Мы заключили уже договор с "Россетями" на всю сумму - порядка 40 млрд с НДС. Это то, что мы заплатим...