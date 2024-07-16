В Хакасии проведут ремонт дорог за 99 млн рублей
В Орджоникидзевском районе проведут работы по ремонту автомобильной дороги Копьево-Сарала на участках км 21+000 - км 22+500, км 25+500 - км 29+000, сообщает RosTender.info.
Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Республики Хакасия» принимает заявки на участие в тендере до 24 июля. Начальная цена контракта составляет 99 млн рублей из средств республиканского бюджета.
Ремонтируемый участок дороги длинной 5 км, имеет две полосы движения. Целью ремонта является восстановление технико-эксплуатационных качеств дороги и достижение нормативных показателей продольной и поперечной ровности проезжей части. В рамках работ проведут досыпку земляного полотна, заделку трещин жидким битумом, подгрунтовочные работы, устройство выравнивающего слоя, устройство покрытия из асфальтобетонной смеси, также, проведут укрепление обочин.