Группа «Россети» принимает участие в Кавказском инвестиционном форуме

Делегация Группы «Россети» во главе с Генеральным директором Андреем Рюминым принимает участие в Кавказском инвестиционном форуме (КИФ), который сегодня открылся в Грозном.

Основная тема мероприятия – межрегиональное взаимодействие как фактор экономического роста государства.

В рамках деловой программы КИФ при поддержке ПАО «Россети» состоится сессия «Энергетическая инфраструктура как основа развития Юга России».

В ходе рабочей поездки в Чеченскую Республику глава Группы «Россети» также проинспектировал строительство подстанции 110 кВ «Ведучи». Это один из крупнейших инфраструктурных проектов в регионе.

Новый высокоавтоматизированный объект будет на 100% оснащен российским оборудованием. Он обеспечит мощностью одноименный туристско-рекреационный комплекс, повысит надежность электроснабжения высокогорной части Итум-Калинского района. Также «Россети» возведут отходящую от подстанции линию электропередачи 110 кВ, протяженность которой превысит 70 км.