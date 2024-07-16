Минпромторг и Минэнерго России, «Россети», «Интер РАО» и «Инновационный инжиниринговый центр» договорились о сотрудничестве

Стороны подписали меморандум в целях развития стандартизации и оценки соответствия в энергетике. Его реализация будет способствовать дальнейшему укреплению технологического суверенитета энергетической отрасли.

Подписи под документом поставили Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев, Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин, Генеральный директор ПАО «Интер РАО» Сергей Дрегваль и Генеральный директор АНО «Инновационный инжиниринговый центр» Николай Колпаков.

В рамках сотрудничества будет рассмотрена возможность создания автономной некоммерческой организации по стандартизации и оценке соответствия в энергетической отрасли. Она будет заниматься формированием соответствующих компетенций, созданием системы добровольной сертификации, обеспечивать взаимодействие с корпоративными научно-техническими центрами потребителей. В фокусе внимания окажутся также темы НИОКР, повышения безопасности, обеспечения конкурентоспособности качества продукции в отрасли энергетики.

«Уверен, что Меморандум станет удачным примером объединения усилий государства и бизнеса для ускорения технологического развития страны и достижения технологического суверенитета отечественной энергетики. Создание единой организации по стандартизации и оценке соответствия будет способствовать ускоренному внедрению российского оборудования, а также снижению как временных, так и материальных затрат российских производителей на прохождение процедур предквалификации у компаний-потребителей энергетического и электротехнического оборудования», – подчеркнул Антон Алиханов.

«Развитие системы стандартизации является важным элементом государственной политики, а также одним из ключевых инструментов обеспечения научно-технического прогресса, повышения качества и конкурентоспособности российской продукции, работ и услуг. Минэнерго России считает подписание меморандума важным шагом по формированию отраслевого заказа. Являясь квалифицированным заказчиком для многих отраслей промышленности, ТЭК заинтересован в совершенствовании нормативной базы и тесном взаимодействии с предприятиями для обеспечения энергетики оборудованием соответствующего стандарта. Мы закрепили основополагающие принципы наших совместных дальнейших шагов, направленных на достижение национальных целей и задач технологического лидерства, поставленных перед нами Президентом России», - заявил Сергей Цивилев.

«Подписанный меморандум нацелен на повышение качества электротехнической продукции. «Россети» заинтересованы в появлении на рынке прорывных отечественных разработок. Это будет способствовать повышению надежности электроснабжения потребителей, развитию сетевого комплекса и всей отрасли в целом, а также укреплению технологического суверенитета», – отметил Андрей Рюмин.

«Для электроэнергетических компаний такое сотрудничество – это в первую очередь возможность формирования инвестиционных, ремонтных программ и планов по развитию с учётом актуальной информации о загрузке производств, освоенности и доступности технологий. А для производителей энергетического оборудования это даст возможность формирования долгосрочного заказа с учётом планов энергетической отрасли, а также возможность прогнозировать развитие и освоение новых технологий и получения инвестиций в обмен на обязательства энергокомпаний», – сказал Сергей Дрегваль.