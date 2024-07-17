Завод «Энергокабель» приступил к расширению производственных площадей и постройке нового цеха

Завод «Энергокабель» не стоит на месте и продолжает двигаться вперёд. Расширение мощностей позволит заводу освоить выпуск новых марок кабеля и увеличить объём производства, а также увеличить количество рабочих мест.

Расширение мощностей осуществляется с учётом принципов эффективного производства, которые заключаются в выпуске высококачественной продукции с использованием современного оборудования, позволяющего минимизировать потери и максимизировать отдачу. Но оборудования и технологий недостаточно, важна культура производства и, прежде всего, — персонал.

Завод «Энергокабель» ценит и гордится своими сотрудниками, для рабочих и специалистов действует программа обучения и адаптации, позволяющая быстро и, главное, эффективно влиться в команду профессионалов.