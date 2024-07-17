Более 1,6 млрд рублей вложит в строительство завода железобетонных изделий новый резидент ТОР «Хабаровск»
Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск», Управляющая компания «Интехстрой» запустит производство изделий из бетона для крупнопанельного домостроения объемом более 60 тыс. куб. метров. Проект с объемом вложений свыше 1,6 млрд рублей, будет реализован по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
Инициатором проекта является ООО «АмурСтройМеханизация», которое специализируется на производстве железобетонных изделий для крупнопанельных жилых домов, плит перекрытий, свай, дорожных плит, тротуарных и дорожных бордюров. В год здесь выпускают 50 тысяч кубометров стройматериалов, что составляет лишь 50 % от потенциальной потребности контрагентов в продукции предприятия.
«Наша цель – поэтапно запустить дополнительное производство железобетонных конструкций для строительства жилых домов. На плановые объемы – 60 тысяч кубометров элементов крупнопанельного домостроения – планируем выйти к осени 2026 года. Это позволит нам увеличить номенклатуру востребованной продукции для строительной отрасли Хабаровского края и даст рабочие места для более 300 местных жителей», - отметил директор ООО «УК «Интехстрой» Анатолий Хан.
Новый завод разместится в Хабаровском районе на участке площадью 31,5 тыс. кв. метров между селами Матвеевка и Федоровка. За два года здесь будут построены формовочный цех, склад готовой продукции с мостовыми кранами, а также бетоносмесительная установка со складом хранения инертных материалов, административные здания, вспомогательные цехи. Проектом также предусмотрены железнодорожный тупик с зоной приемки и площадка для грузового автотранспорта.
Предприятие будет выпускать стеновые панели, плиты перекрытия, изделия фундаментной группы, перемычки, лестницы и многого другое. Для сбыта продукции резидент ТОР «Хабаровск» планирует развивать сотрудничество и заключать долгосрочные соглашения и договоры с крупными застройщиками как местного, так и федерального уровня.
«Управляющая компания «Интехстрой» с 2022 года является резидентом промышленно-строительного кластера, который создан на территории нашего региона. Сегодня здесь функционируют 27 местных компаний. Продукция нового завода железобетонных изделий поможет обеспечить запланированный рост жилищного строительства в регионе – по данным краевого минстроя, в 2024 году намечен ввод не менее 500 тысяч кв. метров жилья», - заявил заместитель председателя правительства Хабаровского края – министр экономического развития Виктор Калашников.
Как отметила директор КРДВ Хабаровск Ирина Серова, до конца 2024 года в соответствии с планомпривлечения инвесторов, утвержденным наблюдательным советом ТОР «Хабаровск», планируется заключить соглашения еще как минимум с тремя новыми компаниями, которые реализуют проекты в сфере логистики и сельского хозяйства.
По данным КРДВ, в настоящее время на территории Хабаровского края резиденты ТОР реализуют 106 проектов с объемом заявленных инвестиций в размере 310,7 млрд рублей. Бизнес фактически вложил в экономику региона 225,3 млрд рублей и обеспечил рабочими местами 7,2 тыс. хабаровчан.