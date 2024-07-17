ДРСК ведет плановый ремонт трансформатора 220 кВ в Чугуевском районе Приморского края

2 часа назад
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Источник:
ПАО РусГидро
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Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) производят плановый ремонт силового трансформатора 220 кВ на подстанции «Чугуевка» в Приморском крае. Работы ведутся в рамках годовой ремонтной программы по подготовке филиала к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг.

На энергообъекте идут работы по ремонту переключающего устройства, замене изношенных резиновых уплотнений, устранению течей трансформаторного масла, ремонту вводов, а также восстановлению лакокрасочного покрытия трансформатора. Работы планируется завершить до конца июля.

Всего в рамках ремонтной программы текущего года специалисты ДРСК в Приморье установили 793 опоры ЛЭП, заменили более 1000 изоляторов, выполнили капитальный ремонт воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ общей протяжённостью более 92 км.

Также в рамках ремонтной программы энергетики проводят работы по чистке и расширению просек. В настоящее время специалисты чистят просеки воздушных линий электропередачи на территориях Черниговского, Пожарского, Анучинского, Партизанского, Хасанского районов. С начала года очищено порядка 520 га просек воздушных линий электропередачи, общее выполнение календарного плана на данный момент составляет 106%.

Всего в течение 2024 года планируется заменить более 2000 км провода и 1380 опор линий электропередачи, произвести капитальный ремонт трёх силовых трансформаторов, заменить более 8 км грозозащитного троса на новый со сроком эксплуатации более 40 лет.

Ремонтные работы выполняются для повышения надёжности электроснабжения потребителей Приморья. Среди задач также снижение аварийности, улучшения качества электрической энергии, подготовка энергообъектов к отопительному периоду и ВЭФ-2024.

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